Encore Capital Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Encore Capital Group hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Encore Capital Group im vergangenen Quartal 489,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Encore Capital Group 440,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at