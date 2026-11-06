Encore Capital Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Encore Capital Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Encore Capital Group 3,17 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 542,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 458,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at