enCore Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

enCore Energy hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei enCore Energy ein EPS von -0,120 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,17 Prozent zurück. Hier wurden 12,2 Millionen CAD gegenüber 12,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at