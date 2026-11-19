Encore Medical hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,07 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at