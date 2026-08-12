Encore Medical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Encore Medical hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Encore Medical ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at