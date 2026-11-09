EncounterCare Solutions präsentierte Quartalsergebnisse

EncounterCare Solutions präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at