EncounterCare Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

EncounterCare Solutions hat am 23.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

EncounterCare Solutions vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,3 Millionen USD ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,060 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,84 Prozent auf 1,29 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,37 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at