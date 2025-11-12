Encourage Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Encourage Technologies hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 11,89 JPY, nach 7,73 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 655,6 Millionen JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 654,6 Millionen JPY.

Redaktion finanzen.at