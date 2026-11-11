Encourage Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Encourage Technologies äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,65 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,89 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 615,8 Millionen JPY – eine Minderung von 5,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 654,6 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at