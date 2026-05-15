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15.05.2026 06:31:29
Encourage Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Encourage Technologies hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,11 JPY, nach 12,51 JPY im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Encourage Technologies in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 644,4 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 645,6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 31,94 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Encourage Technologies 33,07 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,58 Milliarden JPY, während im Vorjahr 2,50 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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