Encourage Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Encourage Technologies äußerte sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,32 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,11 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Encourage Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 652,9 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 633,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at