Encourage Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Encourage Technologies stellte am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,51 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Encourage Technologies 2,62 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 607,6 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 632,8 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at