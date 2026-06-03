Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
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03.06.2026 07:02:25
End of share buyback programme 2024–2026 and start of new programme
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Geberit AG / Key word(s): Share Buyback
Geberit AG has concluded its share buyback programme 2024–2026 ahead of schedule. In addition, a new share buyback programme is being launched almost immediately.
Read more on: www.geberit.com/mediarelease. Please visit our website www.geberit.com/share-buyback-programme for additional information.
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End of Inside Information
2338378 03-Jun-2026 CET/CEST
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