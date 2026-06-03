Geberit AG / Key word(s): Share Buyback

End of share buyback programme 2024–2026 and start of new programme



03-Jun-2026 / 07:02 CET/CEST

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Geberit AG has concluded its share buyback programme 2024–2026 ahead of schedule. In addition, a new share buyback programme is being launched almost immediately. Read more on: www.geberit.com/mediarelease. Please visit our website www.geberit.com/share-buyback-programme for additional information. Don't hesitate to contact us for any other inquiries.

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