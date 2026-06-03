Geberit Aktie

Geberit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.06.2026 07:02:25

End of share buyback programme 2024–2026 and start of new programme

Geberit AG / Key word(s): Share Buyback
End of share buyback programme 2024–2026 and start of new programme

03-Jun-2026 / 07:02 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Geberit AG has concluded its share buyback programme 2024–2026 ahead of schedule. In addition, a new share buyback programme is being launched almost immediately.

Read more on: www.geberit.com/mediarelease. Please visit our website www.geberit.com/share-buyback-programme for additional information. 

Don't hesitate to contact us for any other inquiries.


End of Inside Information

2338378  03-Jun-2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Geberit AG (N)

mehr Nachrichten