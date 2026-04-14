ERA Mining Machinery Aktie

ERA Mining Machinery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066

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14.04.2026 09:39:21

End of the Orban era: Hungary and Europe breathe again

Viktor Orban's Fidesz party was swept aside in Hungary's parliamentary election. His defeat is a blow for Putin, Trump and populists the world over. Election winner Peter Magyar is promising major change.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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