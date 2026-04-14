ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
|
14.04.2026 09:39:21
End of the Orban era: Hungary and Europe breathe again
Viktor Orban's Fidesz party was swept aside in Hungary's parliamentary election. His defeat is a blow for Putin, Trump and populists the world over. Election winner Peter Magyar is promising major change.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!