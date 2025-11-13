Endava legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Endava gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,21 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 240,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 253,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at