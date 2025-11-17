RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
17.11.2025 10:05:38
Ende der Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hebt die im August wegen des Gaza-Kriegs verhängten Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel wieder auf. Diese Entscheidung gelte ab dem 24. November, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius der Deutschen Presse-Agentur./mfi/DP/mis
