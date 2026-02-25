25.02.2026 05:49:38

Ende der Flaute in Deutschland? Statistiker legen Details zu Konjunktur vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Es war ein Miniplus, aber das größte Wachstum seit drei Jahren in einem Quartal: Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes hat die deutsche Wirtschaft im letzten Jahresviertel 2025 um 0,3 Prozent zum Vorquartal zugelegt. Ausführliche Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht die Wiesbadener Behörde an diesem Mittwoch (8.00 Uhr).

Zudem informiert das Bundesamt über das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung. Dieses ist nach erster Schätzung 2025 auf 2,4 Prozent gesunken - nach 2,7 Prozent 2024.

Grund für das Wirtschaftswachstum Ende vergangenen Jahres waren höhere Staatsausgaben und ein überraschend kräftiger Konsum der Verbraucher. Die Exporte litten zwar unter dem Zollstreit mit den USA und der Konkurrenz aus China, erholten sich aber im Dezember unerwartet deutlich.

In diesem Jahr soll die deutsche Wirtschaft aus der Flaute kommen und nach jüngster Prognose der Bundesregierung um 1,0 Prozent wachsen. Dabei dürften staatlichen Milliardenausgaben für Infrastruktur wie Straßen und Schienen sowie für Verteidigung die Konjunktur ankurbeln. Zudem gibt es 2026 mehr Arbeitstage, weil mehr Feiertage auf ein Wochenende fallen./als/ben/DP/jha

