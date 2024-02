Ende der Goldgräberstimmung: Legalisierung Light bringt Cannabis-Firmen in die Bredouille

Die Teillegalisierung ist beschlossene Sache. Der einstige Plan aber, Cannabis in Fachgeschäften an Erwachsene zu verkaufen, ist vertagt. Das bringt manche Firmen in Bedrängnis, beobachten Branchenexperten. Die Euphorie in der Branche ist gedämpft. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel