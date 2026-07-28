Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|Nervosität
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28.07.2026 17:14:00
Ende der Party bei Palantir? Was hinter dem plötzlichen Kursrückschlag der Aktie steckt
- Palantir-Aktie im Rückwärtsgang
- Analysten-Herabstufung und ausgebaute Burry-Shortposition belasten den Kurs
- Quartalszahlen kommen am 3. August, Optionsmarkt preist hohe Volatilität ein
Die Aktie von Palantir gerät im Handel an der NASDAQ deutlich unter Druck und fällt zeitweise um 6,79 Prozent auf 122,60 US-Dollar. Im Vorfeld der für den 3. August erwarteten Quartalszahlen zum zweiten Quartal realisieren Anleger Gewinne und bewerten das Chancen-Risiko-Verhältnis neu. Damit korrigiert die Aktie einen Teil der Rally vom Vortag, bei der sie letztlich sieben Prozent zugelegt hatte, nachdem Oppenheimer sein "Outperform" Rating und das Kursziel von 200 US-Dollar bestätigt hatte.
Analystenkritik und Bewertungssorgen belasten zusätzlich
Der Rücksetzer folgt einem Muster, bei dem Anleger zunächst auf eine Erwartung hin kaufen und beim Eintreten der eigentlichen Nachricht Kasse machen. Verstärkt wird die Bewegung durch die Herabstufung eines Analysten. Auf der Plattform Seeking Alpha äußert sich ein Analyst kritisch zur Bewertung der Palantir-Aktie. Angesichts eines Kurs-Umsatz-Verhältnisses von rund dem 40-Fachen des erwarteten Jahresumsatzes hält er die aktuelle Bewertung vor dem Hintergrund einer nachlassenden Investitionsbereitschaft im KI-Sektor und einer möglichen Abschwächung des kommerziellen Umsatzwachstums für nicht gerechtfertigt. Bereits zu Wochenbeginn hatte Citigroup laut investing.com ihr Kursziel für die Aktie von 225 auf 200 US-Dollar gesenkt und dies mit einer erwarteten Kompression der Bewertungsmultiplikatoren begründet.
Burry baut Shortposition aus, Insider verkaufen Anteile
Für zusätzlichen Druck sorgt laut investing.com die Nachricht, dass der bekannte Leerverkäufer Michael Burry seine Wette gegen Palantir vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen in der kommenden Woche ausgeweitet hat. Damit rücken die ambitionierte Bewertung und mögliche Rückschlagrisiken erneut in den Fokus der Anleger. Belastend wirken zudem jüngste Insiderverkäufe: So trennte sich der Chief Technology Officer von Aktien im Wert von rund 24 Millionen US-Dollar, während ein Mitglied des Verwaltungsrats Anteile im Wert von mehr als 2 Millionen US-Dollar veräußerte.
Schwieriges Marktumfeld vor der Fed-Sitzung
Unsicherheit bringt auch die am selben Tag beginnende zweitägige Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve, die insbesondere zinssensitive Wachstumswerte belasten könnte. Gleichzeitig rechnen die Optionsmärkte nach Angaben von investing.com rund um die Quartalszahlen am 3. August mit einer Kursbewegung von etwa 15 Prozent nach oben oder unten - ein Hinweis auf die erwartete hohe Volatilität.
Palantir-Aktie: Wachstumsstory trifft auf straffe Bewertung
Oppenheimer prognostiziert gemäß investing.com für das zweite Quartal ein Umsatzwachstum von rund 85 Prozent im Jahresvergleich, während Baird eine mögliche Beschleunigung im zwölften Quartal in Folge erwartet. Der Rückgang lässt sich damit eher als Konsolidierung nach der kräftigen Rally vom Montag lesen als als fundamentale Verschlechterung der Unternehmensaussichten. Die Aktie bewegt sich weiter im Spannungsfeld zwischen überzeugenden Wachstumserwartungen und einer hohen Bewertung, die kaum Raum für Enttäuschungen lässt. Als nächster Beobachtungspunkt gilt der 3. August, wenn sich zeigt, ob Palantir die von Oppenheimer und Baird erwartete Dynamik bestätigen kann.
Bettina Schneider, Julia Walter, Redaktion finanzen.at
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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