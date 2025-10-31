31.10.2025 05:53:38

Ende von Bahnsperrung im Ruhrgebiet

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Am Freitagabend endet wie geplant die sieben Wochen lange Sperrung der Hauptbahnstrecke durch das Ruhrgebiet bei Bochum. Die Arbeiten seien wie im Zeitplan vorgesehen verlaufen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Es seien noch letzte Schritte abzuschließen, bevor der Zugverkehr zwischen Essen, Bochum und Dortmund wieder wie gewohnt anlaufe. Geplant ist die Freigabe der Strecke für Freitagabend ab 21.00 Uhr.

Die wichtige Achse für Nah- und Fernverkehr ist seit dem 5. September wegen umfangreicher Bauarbeiten unterbrochen. Der Fernverkehr wird zwischen Essen und Bochum umgeleitet und braucht daher 20 Minuten länger. In Bochum hält er während der Sperrung nicht. Auch Regionalzüge im östlichen Ruhrgebiet fallen seit Wochen aus und werden durch Busse ersetzt.

Während der Streckensperrung habe man eine Reihe von Sanierungsarbeiten umsetzen können, hieß es bei der Bahn. So wurden bei Bochum Gleise ausgetauscht und Gleisbetten stabilisiert. Außerdem wurde bei Essen an neuen Schallschutzwänden gearbeitet. Gleichzeitig setzte man vorbereitende Arbeiten für den RRX-Ausbau um (Rhein-Ruhr-Express zwischen Köln und Dortmund)./fld/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05:52 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
05:52 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen