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27.04.2026 06:31:29
Endeavor Bancorp Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Endeavor Bancorp Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,310 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Endeavor Bancorp Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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