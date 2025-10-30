Endeavor Bancorp Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Endeavor Bancorp Registered ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Endeavor Bancorp Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Endeavor Bancorp Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,220 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 12,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

