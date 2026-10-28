Endeavor Bancorp Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Endeavor Bancorp Registered gab am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Endeavor Bancorp Registered 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at