Endeavor Bancorp Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Endeavor Bancorp Registered hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte Endeavor Bancorp Registered 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 12,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at