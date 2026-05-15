SEC Aktie

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WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453

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15.05.2026 22:47:31

Endeavour Capital Adds to QCR Holdings Stake, According to Recent SEC Filing

According to a SEC filing dated May 11, 2026, Endeavour Capital Advisors increased its position in QCR Holdings (NASDAQ:QCRH)by 81,209 shares during the first quarter. The quarter-end stake was worth $35.01 million, with the position value increasing by $7.65 million, reflecting both the share purchase and market price movement.This purchase increases QCR Holdings' stake to 7.94% of Endeavour Capital Advisors' 13F reportable assets under management.Top five holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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