SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
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15.05.2026 22:47:31
Endeavour Capital Adds to QCR Holdings Stake, According to Recent SEC Filing
According to a SEC filing dated May 11, 2026, Endeavour Capital Advisors increased its position in QCR Holdings (NASDAQ:QCRH)by 81,209 shares during the first quarter. The quarter-end stake was worth $35.01 million, with the position value increasing by $7.65 million, reflecting both the share purchase and market price movement.This purchase increases QCR Holdings' stake to 7.94% of Endeavour Capital Advisors' 13F reportable assets under management.Top five holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu QCR Holdings IncShs
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Analysen zu SEC S.p.A.
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