Endeavour Mining Corporation Aktie
WKN: 165247 / ISIN: KYG3040R1092
|
09.03.2026 18:25:53
Endeavour Mining reports fatality at Burkina Faso mine
Endeavour Mining (LSE, TSX: EDV) says a contractor died last Friday at its Mana mine in Burkina Faso due to injuries sustained during maintenance activities.Mining and processing activities on the site remain uninterrupted, while a comprehensive internal investigation into the incident is being conducted, the gold miner said in a press release on Monday.Endeavour Mining fell as much as 3% in Toronto. By midday, the stock traded at around C$83.90 apiece with a market capitalization of C$20 billion ($14.7 billion).One of the cornerstone assets in Endeavour’s West Africa-focused portfolio, the Mana mine has been in operation for over a decade, producing more than 2.1 million oz. of gold during that span. It started out as an open-pit operation and recently transitioned into underground.In addition to Mana, the company also operates the Houndé mine located 60 km to the south. Both are owned 85% by Endeavour, with the Burkina Faso government owning the remaining 15%.Weiter zum vollständigen Artikel bei Mining.com
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Endeavour Mining Corporation
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Endeavour Mining Corporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.