Endeavour Silver hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Endeavour Silver hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 239,4 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 318,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Endeavour Silver einen Umsatz von 57,2 Millionen CAD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,590 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,180 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 116,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 297,09 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 643,31 Millionen CAD ausgewiesen.

