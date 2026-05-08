Endeavour Silver legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Endeavour Silver gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,190 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Endeavour Silver in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 216,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 288,1 Millionen CAD im Vergleich zu 90,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at