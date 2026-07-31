Endeavour Silver legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Endeavour Silver hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,30 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 CAD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 304,0 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 149,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Endeavour Silver einen Umsatz von 122,0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at