Endeavour Silver stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Endeavour Silver hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 CAD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 234,5 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Endeavour Silver 189,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at