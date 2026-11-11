|
11.11.2026 06:31:29
Endeavour Silver stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Endeavour Silver hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 CAD je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 234,5 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Endeavour Silver 189,1 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!