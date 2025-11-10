|
10.11.2025 06:31:29
Endeavour Silver zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Endeavour Silver hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei -0,19 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Endeavour Silver mit einem Umsatz von insgesamt 189,1 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 159,94 Prozent gesteigert.
