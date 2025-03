Enders legt Lufthansa-Aufsichtsratmandat vorzeitig nieder

DOW JONES--Im Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa soll in diesem Jahr erneut nur ein Mandat neu vergeben werden, das allerdings vorzeitig. Der ehemalige Airbus-Chef Tom Enders wird sein Aufsichtsratsmandat auf eigenen Wunsch mit Ablauf der Hauptversammlung am 6. Mai 2025 niederlegen, wie der Konzern mitteilte. Enders war erst vor einem Jahr erneut in das Gremium gewählt worden und wurde als Nachfolger für den Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley gehandelt. Enders' Amtszeit hätte mit der Hauptversammlung 2027 geendet.

Für das vakant werdende Mandat schlägt der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, Alexis von Hoensbroech, den CEO der kanadischen Fluggesellschaft Westjet, für drei Jahre in das Gremium zu wählen.

Erneut zur Wahl stellen sich in diesem Jahr Astrid Stange, die Vorstandsvorsitzende der Element Insurance AG, die Chefin der Hamburger Hafen und Logistik AG Angela Titzrath, und Erich Clementi, AR-Chef von Eon.

