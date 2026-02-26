|
26.02.2026 06:31:29
Endesa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Endesa hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Endesa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,80 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,68 Milliarden USD ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Endesa einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 24,18 Milliarden USD – ein Plus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Endesa 22,65 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Fokus: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt stärker -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Donnerstagshandel
Der heimische Aktienmarkt schloss am Donnerstag nahe der Nulllinie, während der deutsche Leitindex zulegen konnte. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.