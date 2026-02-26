Endesa: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Endesa hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Endesa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,80 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,68 Milliarden USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,17 USD. Im letzten Jahr hatte Endesa einen Gewinn von 0,960 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 24,18 Milliarden USD – ein Plus von 6,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Endesa 22,65 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at