Endesa öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Endesa hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,450 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 5,74 Milliarden EUR gegenüber 5,44 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,597 EUR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,73 Milliarden EUR gerechnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,08 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 21,42 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte Endesa 20,94 Milliarden EUR umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,03 EUR und einem Umsatz von 22,30 Milliarden EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

