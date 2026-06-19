KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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19.06.2026 13:12:00
Endgültige Fassung veröffentlicht: Rahmenwerk für KI-Kompetenzen in Schulen
OECD und EU-Kommission haben ihr KI-Kompetenzrahmenwerk für Schulen finalisiert. Abhängig ist es vor allem von den KI-Kompetenzen in der Lehrerschaft. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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