ENDI legte Quartalsergebnis vor

ENDI hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

ENDI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 6,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ENDI 5,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at