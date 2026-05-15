ENDI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ENDI stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,80 Prozent auf 5,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at