Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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19.03.2026 15:26:00
Endkunden gebeutelt: Micron macht so viel Umsatz wie AMD und Intel zusammen
Micron verbucht Rekorde an allen Fronten. Der Umsatz explodiert um den Faktor 3. Ein Ende ist nicht in Sicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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