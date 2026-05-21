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WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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21.05.2026 13:24:00
Endlich einheitliche KI-Kennzeichnung? Gemeinsame Sache bei OpenAI und Google
Google und OpenAI wollen ihre KI-Inhalte künftig mit denselben Wasserzeichen- und Metadaten-Standards markieren. Das gibt Grund zur Hoffnung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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