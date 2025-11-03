Endo Lighting: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Endo Lighting veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 69,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 77,97 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,01 Prozent auf 12,63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Endo Lighting 13,16 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at