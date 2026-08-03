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03.08.2026 06:31:29
Endo Lighting veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Endo Lighting hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 37,62 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Endo Lighting noch ein Gewinn pro Aktie von 39,57 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,98 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,51 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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