02.02.2026 06:31:29
Endo Lighting: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Endo Lighting hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 74,44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Endo Lighting 59,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,25 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,80 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
