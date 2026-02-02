Endo Lighting: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Endo Lighting hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 74,44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Endo Lighting 59,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,25 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,80 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at