ENDRA Life Sciences hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ENDRA Life Sciences lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -1,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,860 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at