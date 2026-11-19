ENDRA Life Sciences hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

ENDRA Life Sciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at