BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|
02.02.2026 05:49:40
Endspurt am Deadline Day: Transferfenster schließt
BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Fußball-Proficlubs können an diesem Montag noch bis um 20.00 Uhr neue Spieler verpflichten. Dann endet die Winter-Transferperiode, die am Neujahrstag begonnen hatte. Für gewöhnlich gibt es am sogenannten Deadline Day noch ordentlich Bewegung auf dem Transfermarkt, sowohl auf der Zugangs- als auch Abgangsseite.
Auch in anderen europäischen Topligen endet die Transferfrist am Montag, allerdings mitunter zu anderen Uhrzeiten. Abgänge sind danach noch in Länder mit einem späteren Transferschluss möglich.
In der Regel sind der 31. Januar oder der 1. Februar im Winter der traditionelle Deadline Day. Da diese 2026 aber auf einen Samstag und Sonntag fielen, wurde das Ende der Wechselfrist auf den 2. Februar gelegt./two/DP/he
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
|
05:49
|Endspurt am Deadline Day: Transferfenster schließt (dpa-AFX)
|
01.02.26
|ROUNDUP 2/BVB-Sieg: Guirassy trifft wieder - Schlotterbeck spricht vom Titel (dpa-AFX)
|
01.02.26
|ROUNDUP/BVB-Sieg: Guirassy trifft wieder - Schlotterbeck: Wollen angreifen (dpa-AFX)
|
30.01.26
|WDH/Königsklassen-Auslosung: BVB-Atalanta und Leverkusen-Piräus (dpa-AFX)
|
29.01.26
|BVB-Aktie schwächer: Borussia Dortmund zieht trotz Pleite in die Champions-League-Playoffs ein (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Jetzt gegen Leverkusen?: Dortmund mit Dämpfer in die Playoffs (dpa-AFX)
|
29.01.26
|Kovac: Auswärts-Rückspiel kein großer Nachteil mehr (dpa-AFX)
|
28.01.26
|ROUNDUP/Trotz 0:2 gegen Inter: BVB spielt in den Playoffs (dpa-AFX)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BVB (Borussia Dortmund)
|3,26
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.