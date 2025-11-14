Endurance Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Endurance Technologies hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,43 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 35,83 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 23,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

