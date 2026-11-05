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05.11.2026 06:31:28
Endurance Technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Endurance Technologies hat am 03.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 19,50 INR. Im Vorjahresviertel waren 16,16 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 47,86 Milliarden INR gegenüber 35,83 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 18,78 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 44,99 Milliarden INR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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