Enduro Metals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enduro Metals hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Enduro Metals ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

