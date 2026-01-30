Enduro Metals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Enduro Metals veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at