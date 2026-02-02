Enea Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enea Registered stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 2,21 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enea Registered 4,70 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,13 Prozent auf 238,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Enea Registered 251,6 Millionen SEK umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,53 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,96 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 889,00 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 904,27 Millionen SEK umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 4,30 SEK sowie einen Umsatz von 911,48 Millionen SEK prognostiziert.

