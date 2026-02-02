02.02.2026 06:31:29

Enea Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Enea Registered stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 2,21 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Enea Registered 4,70 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,13 Prozent auf 238,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Enea Registered 251,6 Millionen SEK umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,53 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,96 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 1,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 889,00 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 904,27 Millionen SEK umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 4,30 SEK sowie einen Umsatz von 911,48 Millionen SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen